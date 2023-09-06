كلاب تشارك أوركسترا دنماركية في أداء مقطوعة موسيقية (فيديو)

نادراً ما تُعزَف هذه المقطوعة في ظل وجود كلاب على خشبة المسرح، لأنّ الفرق الموسيقية عادةً ما تُفضّل الاستعانة بنُباح مُسجّل. ولكن الأوركسترا الدنماركية لم تُبدِ أي تردد في استخدام الكلاب على المسرح.

في خطوة نادرة، شاركت ثلاث كلاب في أداء مقطوعة موسيقية مع أوركسترا دنماركية، بعد خضوعها لاختبارات وتدريبات مكثفة، مع أصحابها، منذ الربيع الماضي.

وشاركت الكلاب “سوفوس” و”كوكي” و”سيكا” الفرقة في أداء مقطوعة “هانتينغ سيمفوني”، أو سيمفونية الصيد، القصيرة لليوبولد موزار، والد فولفغانغ أماديوس موزار.

ويقول رئيس الأوركسترا أندرياس فيتو “إن المقطوعة الموسيقية تتضمن ثلاثة أقسام، وفي القسم الأخير نسمع أصوات ملاحقة ثم طلقات نارية ثم تبدأ الكلاب بالنباح”.

ويجب أن تنبح الكلاب في وقت محدد خلال عزف الفرقة الموسيقية للمقطوعة.

ونادراً ما تُعزَف هذه المقطوعة في ظل وجود كلاب على خشبة المسرح، لأنّ الفرق الموسيقية عادةً ما تُفضّل الاستعانة بنُباح مُسجّل. ولكن الأوركسترا الدنماركية لم تُبدِ أي تردد في استخدام الكلاب على المسرح.

ويقول فيتو إنّ القائد الرئيسي للأوركسترا آدم فيشر “كان يتمنّى منذ سنوات أن تتم الاستعانة بالكلاب في عزف هذه المقطوعة تحديداً”.

وأدّت أوركسترا بيتسبرغ السيمفونية في الولايات المتحدة المقطوعة الموسيقية عام 2014 مع وجود كلاب على المسرح.

وتم اختيار الكلاب الثلاثة لمهاراتها في النباح، وخضعت لتدريبات مع أصحابها الذين لم يبخلوا عليها بأي طعام تحبّه، كي تنبح بالتزامن مع الإيقاعات التي تعزفها الفرقة الموسيقية.

وخلال الجلسة التدريبية، تستمع الكلاب إلى الجزء الأول من المقطوعة وهي موجودة في الجزء الخلفي من المسرح قبل أن ينقلها أصحابها إلى المقدمة.

ويقوم أصحاب الكلاب بتحريك أصابعهم مشابهة لتلك التي يقوم بها قائد الفرقة الموسيقية ليحثوا كلابهم على النباح، فيما يحملون معهم ما يحبونه من طعام.

وتقول هيلي لوفرينغ، صاحبة الكلبة “كوكي” إنها كانت ستشعر بتوتر كبير لو كانت بمفردها، “لكنّ الأنظار كلها على الكلبة، فهي النجمة”.