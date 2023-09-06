حسب الصحف المحلية، فقد انهار العقار فجر اليوم الأربعاء على الأسرة أثناء نومهم

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، جراء انهيار عقار قديم بمنطقة حدائق القبة شمالي العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن التحريات الأولية تشير إلى أن الوفيات الثلاثة من أسرة واحدة مكونة من رجل وزوجته وابنهما، وقد توفوا أثناء نومهم ولم يستطيعوا الخروج من العقار قبل انهيار.

#الشروق انهيار عقار في حدائق القبة يسفر عن مصرع 3 وإصابة 3 من السكان pic.twitter.com/CDG9Teg6Aj — Shorouk News (@Shorouk_News) September 6, 2023

وأظهرت التحريات الأولية، حسبما أفادت الصحف المحلي، أن العقار انهار فجر اليوم على ساكنيه، وأسفر عن وفاة المسن زين قدرى وزوجته وابنه “محمود”، وتم نقلهم إلى المشرحة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى.

وأوضحت الغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، أنه نتج عن الانهيار أيضاً تضرر مبنى مجاور، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ ما زالت موجودة في مكان الحادث وتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، العزاء لأسر المتوفين، وقررت صرف مبلغ 60 ألف جنيه (نحو ألفي دولار) لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.