المهرّب أوهمهم بوصول أوروبا.. مهاجرون يكتشفون أنهم على شاطئ في تونس

أوصلهم المهرب ليلًا على أحد الشواطئ وفي الصباح أخبرهم أنهم وصلوا أوروبا بينما لا يزالون في تونس

ألقت قوات الأمن التونسية القبض على مهاجرين غير نظاميين ظنوا أنهم قد وصلوا إلى أوروبا بعدما أوهمهم المُهرِّب بذلك.

وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بيان، الثلاثاء، أنها تلقت معلومات تفيد بوجود زورق ومجموعة أشخاص على أحد الشواطئ في مدينة الحمامات شمالي تونس.

وقامت الشرطة بالقبض على 6 أشخاص بينهم امرأة، وبالتحقيق معهم اعترفوا اعتزامهم اجتياز الحدود بشكل غير نظامي للعبور إلى أوروبا بالتنسيق مع أحد الأشخاص، الذي بدوره قام بتسليمهم لشخص آخر، حيث جر الزورق بمركب بحري ليلًا، وأعلمهم في الصباح أنهم قد وصلوا إلى إحدى الجزر الأوروبية وتركهم وغادر.

واكتشف المهاجرون، عن طريق أحد المصيفين على الشاطئ، أنهم في شاطئ مدينة الحمامات في تونس.

وأكد أحد المهاجرين أن المسؤول عن تهريبهم إلى أوروبا قد تقاضى عن كل شخص مبلغًا نقديًا قيمته 7 آلاف دينار تونسي (نحو 2200 دولار).

وقررت محكمة في تونس التحفظ على الأشخاص الستة، ومواصلة التحقيق في القضية للوصول إلى المهربين.

وتعيد تلك الواقعة للأذهان مشهدًا ساخرًا في الفيلم المصري “لا تراجع ولا استسلام” لبطله الممثل أحمد مكي الذي قام بدور “حزلقوم” حيث قام محتال بإيهامه أنه وصل إلى أحد الشواطئ اليونانية على متن مركب هجرة غير نظامية، ليتفاجأ أنه على شاطئ مدينة بلطيم شمالي مصر.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس، تصاعدًا لافتًا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصًا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد وعدد من دول المنطقة.