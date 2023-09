تمثال بالرمال والشموع للترحيب بالرئيس بايدن في الهند (فيديو)

أقدم فنان الرمال الهندي سودارشان باتنايك، على نحت تمثال بـ200 شمعة، للترحيب بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي بدأ زيارة رسمية للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن سودارشان قوله: “لقد قمت بعمل منحوتة رملية بارتفاع 6 أقدام (182 سنتمترًا) على شاطئ بوري، من خلال تركيب 200 شمعة، للترحيب بالرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين”.

وسبق أن حصل سودارشان على جائزة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نحته مجسمًا حول التلوث البلاستيكي بعنوان “أنقذوا محيطنا”، في مهرجان بوسطن الدولي لفن الرمال 2019.

VIDEO | "I have created a 6-feet high sand sculpture at Puri beach by installing 200 diyas to welcome US President Joe Biden at the #G20Summit," says Odisha sand artist @sudarsansand. pic.twitter.com/IIdfZsuxSg

— Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2023