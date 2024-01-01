مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام تبحث في عددها الثالث الأبعاد المؤسِّسة لمنظومات الإعلام العربي

صدر عن مركز الجزيرة للدراسات العدد الثالث (يناير/كانون الثاني 2024) من مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام.

ويحوي العدد ملفًّا بحثيًّا بعنوان “تحولات منظومات الإعلام العربي وبنيات نماذجها الصحفية (2011-2023)”، يتتبَّع صيرورة حالة المنظومة الإعلامية وسماتها وخصائصها في عدد من الدول العربية، ويرصد بنيات النماذج الصحفية المختلفة التي تشكَّلت خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2023.

وتعتمد دراسات الملف على عدد من المداخل والأبعاد التي تحدد سمات منظومات الإعلام العربي وخصوصية نماذجها الصحفية، وتشمل العلاقة بين المنظومة الإعلامية والنظام السياسي ورؤيته للصحافة ودورها في المجتمع، ثم البنية التشريعية والبيئة التنظيمية والقانونية للعمل الصحفي، والنموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، ودور العمل الصحفي ووظيفته راويًا للثقافة السياسية وأداةً لبناء الخطاب العام.

وتشمل أيضا تقاليد الممارسة المهنية في العمل الصحفي وآليات التنظيم الذاتي، وتفاعل العمل الصحفي مع البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية والحريات الصحفية.

وشارك في هذا الملف أكاديميون وباحثون مختصون، منهم الدكتور سليمان صالح (مصر)، والدكتور نصر الدين لعياضي (الجزائر)، والدكتور محمد كريم بوخصاص (المغرب)، والدكتور عبد الله بخاش (اليمن)، والدكتور عزام محمد أبو الحمام (الأردن).

وفي نافذة دراسات وأبحاث، تابعت المجلة تغطية الإعلام الغربي للحرب التي شنَّتها إسرائيل على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحولات الرأي العام الغربي تجاه القضية الفلسطينية.

تناولت الدراسة الأولى “موجهات الخطاب الإعلامي الغربي ومغالطات التغطية الإخبارية للحرب الإسرائيلية على غزة”، ورصدت الدراسة الثانية التحول النسقي في تمثلات الرأي العام الغربي تجاه خطابي الصَّهْيَنَة والفَلَسْطَنَة.

ونشرت المجلة في هذا العدد أيضًا الجزء الثاني من الملف البحثي “شبكات التواصل الاجتماعي والاستقطاب الأيديولوجي”. وتمثِّل دراساته وأبحاثه مخرجات المؤتمر العلمي الذي نظَّمه مركز الجزيرة للدراسات بالشراكة مع قسم الإعلام بجامعة قطر، يومي 1 و2 مارس/آذار 2023، بعنوان “شبكات التواصل الاجتماعي والاستقطاب الأيديولوجي: علاقة القوة والتأثير الثقافي والاجتماعي”.

وفي زاوية “قراءة في كتاب”، قدمت المجلة قراءة في كتاب جديد صدر باللغة الإنجليزية، عام 2023، بعنوان “جودة الأخبار في العصر الرقمي”، وشارك في كتابة فصوله مجموعة من الأكاديميين والخبراء في حقل الاتصال والإعلام، وحرَّره الأكاديميان، ريجينا لورنس وفيليب نابولي.

وركز الكتاب على إعادة تعريف العمل الصحفي والإعلامي برمته، ومنه مفهوم جودة الأخبار في ظل التغيرات التي لا تزال تُحدثها الثورة الرقمية، وتسهم في إدارة دفتها الخوارزميات.