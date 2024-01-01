مع حلول 2024.. رسائل تضامن من دول العالم إلى الفلسطينيين في غزة (شاهد)

أحد المتضامنين في الولايات المتحدة: نحبك فلسطين ونحبك غزة، ابقوا في أمان مع العام الجديد

استطلعت كاميرا الجزيرة مباشر مع بداية العام الجديد 2024، أمنيات بعض الأشخاص من مختلف دول العالم لأهالي غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي مدمر منذ نحو 3 شهور.

وتمثّلت أمنيات المستطلعين بأن يزخر العام الجديد بالسلام والأمان على غزة أرضًا وشعبًا؛ متحررة من الاحتلال الجاثم على أهلها، ومواصلة الدعم المادي والمعنوي كواجب إنساني تجاههم.

واستطلعت الجزيرة مباشر آراء عدد من المواطنين في دول غربية وعربية وإسلامية، ورفع معظمهم العلم الفلسطيني ولافتات تطالب بالحرّية لفلسطين ورسائل حب ودعم لغزة فيما ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

ألمانيا

خلال مظاهرة تضامنية مع غزة، قال أحد المشاركين “أنا أحارب القمع بكافة أشكاله، يجب أن نوقف هذه الحرب من خلال النقابات والمقاطعة”.

وتابع “نحن كألمان متهمون بمعاداة السامية، نحن نناضل من أجل حقوق الإنسان لجميع الناس، سواء كانوا مسلمين أو يهود أو أي شخص آخر. ولهذا السبب أتضامن مع غزة”.

بريطانيا

قال أحد المناصرين لغزة “أرسل حبي لأهالي غزة وأتمنى أن يحظوا بالسلام والعدالة والحرية وأن تنتهي الإبادة الجماعية، ونحن نفكر بهم ونصلي لهم دائمًا ونحزن معهم”.

وقالت أخرى “أولًا نريد وقف إطلاق فوري للنار وهذا ما نأمله، وثانيًا أن ينتهي الاحتلال الرهيب”.

كندا

تقول إحدى المتضامنات مع غزة “ليس من الصحيح أن نحتفل وما زال هناك إبادة جماعية تحصل. أموالنا تموّل الإبادة الجماعية. كندا وأمريكا يمولون الإبادة الجماعية”.

وتابعت “لا يجب على أحد أن يتسوق أو يحتفل يجب علينا أن نتظاهر يوميًا هنا ونملأ الأسواق التجارية والمحلات جميعها ولا نقوم بأي عمل آخر”.

تركيا

تقول مواطنة متضامنة مع غزة “أمنياتي للسنة الجديدة لأهالي غزة أن يعيشوا حياة جميلة وأن تنتهي الحرب، وبكل الأشكال نحن معكم ومع حزنكم، اعلموا أننا سنقدم ما نستطيع عليه لمساعدتكم دائمًا، ونتمنى فالسنة الجديدة أن تنتظركم حياة أحسن، ونريد في السنة الجديدة ألا يحزنوا أولادكم أكثر”.

وقالت أخرى “نحن نشارك في الاحتجاجات من أجل إخواننا هنا، ونقدم كافة المشاركات المادية والروحية، ونشعر بألمهم بعمق، وندعو من أجل أن تنتهي الحرب، ونأمل أن تنتهي الحرب وتتحرر فلسطين”.

فرنسا

يقول أحد المتضامنين مع غزة “أود أن أعبر عن دعمي الكامل للفلسطينيين وللغزيين بشكل خاص الذين يعانون من قصف الجيش الإسرائيلي وهم يعانون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ومن المهم أن نفكر أيضًا في من ليس لهم أي شيء للعلاج، لا أدوية”.

وتابع “اعتقد أن المهم أننا في فرنسا نستمر في الضغط على الحكومة الفرنسية لكي تفعل كل ما تستطيع من أجل الحصول على وقف اطلاق النار لأنه لا يمكن الاستمرار هكذا. هذه رسالتي أوجّهها هذا المساء، الدعم وإيقاف القصف ووقف اطلاق النار ونفكر أيضًا في العدالة للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عامًا، يجب أن نصل إلى حل، هذا ما لدي لي أن أقوله ولكنه مهم”.

الولايات المتحدة

قالت إحدى المتضامنات مع غزة “يقترب العام الجديد، وآمل أن يكون هناك تحوّل في الإدارة الأمريكية، وآمل أن يستمر الضغط ومناصرة المجتمع الفلسطيني، وآمل أن يبدأ المزيد من الناس في الاهتمام”.

وتابعت “آمل ألا يقتصر الأمر على مجرد وقف إطلاق النار والذي يعتبر الحد الأدنى والأساسي الذي نحتاجه للبدء في التفكير في كيفية إعادة بناء غزة، وكيف نبدأ في إعادة تأهيل جميع الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وكيف نبدأ في التفكير في بناء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، فالطريق طويل. إننا نملك طريقًا طويلًا أمامنا وما زلنا نتوسل من أجل وقف إطلاق للنار”.

وتقول أخرى “سنستمر في المحاربة يومًا بعد يوم معكم جميعا حتى تتحرر فلسطين، ونأمل أن يعم السلام مع بدء العام الجديد”.

وقال أحد المتضامنين “نحبك فلسطين ونحبك غزة، ابقوا في أمان مع العام الجديد”.