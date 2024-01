شاهد: اشتعال النيران بطائرة أمريكية في الجو بعد إقلاعها من مطار ميامي

اشتعلت النيران بطائرة من طراز “بوينغ 747-8” في الجو، بعد أن أقلعت من مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا.

وهبطت طائرة الشحن التابعة لشركة أطلس اضطراريًا في ميامي، مساء الخميس، بعد وقت قصير من مغادرتها، إثر تعرضها لحريق في المحرك.

وعادت الطائرة وعلى متنها 5 من أفراد الطاقم بسلام، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في الأمر.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن التفتيش بعد الرحلة أظهر وجود ثقب بحجم كرة المضرب فوق المحرك، بينما قال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه “فتح تحقيقًا ويقوم بجمع المعلومات لتقييم وتحديد نطاق التحقيق”.

وأظهرت مقاطع “فيديو” على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” ألسنة اللهب تنطلق من الجناح الأيسر للطائرة أثناء الطيران.

وقالت شركة الشحن الجوي إن “الطاقم اتبع جميع الإجراءات المعتادة وعاد بسلام إلى (ميامي إنترناشيونال)”، مضيفة أنها ستجري تحقيقًا لمعرفة السبب.

NEW INFO: FAA says "post flight inspection revealed a SOFTBALL SIZE HOLE above the #2 engine" of Atlas Air Boeing 747-8 cargo flight that suffered an engine fire over Miami late Thursday.

Successful emergency landing, great work by the crew!

