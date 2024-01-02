اليابان.. خمسة قتلى إثر تصادم طائرة لخفر السواحل بأخرى مدنية في مطار بطوكيو (فيديو)

قُتل 5 أشخاص كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل اليابانيين، الثلاثاء، بعدما اصطدمت بطائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط اليابانية اندلعت فيها النيران في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو.

وأفاد وزير النقل الياباني تيتسيو سايتو بأنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة التي اندلعت فيها النيران وعددهم 379 شخصا بشكل آمن.

لكن 5 من أفراد طاقم الطائرة الأصغر الستة والتي كانت متوجهة إلى وسط اليابان بعد زلزال الاثنين الضخم لقوا حتفهم، حسب سايتو.

وأفاد بأن الطيار نجا ولكنه مصاب، محذرا “لسنا في مرحلة تتيح تفسير سبب” الحادث.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثها التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي طائرة الخطوط اليابانية وهي تتحرك على المدرج قبل اندلاع النيران والدخان من الجزء السفلي لهيكلها ومن خلفها.

لحظة اشتعال النيران في طائرة الخطوط الجوية #اليابانية

pic.twitter.com/EWW9fB7rK8 — اليابان بالعربي 🇯🇵 (@nippon_ar) January 2, 2024

وأظهر تسجيل مصور انتشر على منصة “إكس” الناس وهم ينزلون على مزلاق الطوارئ من جانب طائرة الركاب فيما اندلعت النيران من القسم الخلفي للطائرة.

وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم الـ12 من على متن الطائرة قبل أن ترش جسمها عشرات عربات الإطفاء، لكنها فشلت في إخماد النيران المشتعلة في النوافذ قرب الأجنحة، وسرعان ما التهمت النيران الطائرة بأكملها.