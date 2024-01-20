بطريق الخطأ.. حفار يخترق نفقا للمترو في إسطنبول (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “سوزجو” التلفزيونية التركية آلة حفر كانت تعمل بالقرب من خط مترو أنفاق، يربط بين منطقة مجيدية كوي بوسط إسطنبول والمطار الرئيسي بالمدينة، وهي تخترق بطريق الخطأ سقف نفق المترو.

وأظهر الفيديو آلة الحفر وهي تخترق النفق والأضرار التي لحقت بالنفق والقضبان.

وتبيَّن من الصور أن الحفر اخترق سقف النفق ووصل إلى قضبان المترو.

وقال متحدث باسم وزارة النقل إنه تم الانتهاء من إصلاح النفق بعد الحادث.