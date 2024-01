إيلون ماسك يعلن تركيب أول شريحة دماغية تحدث ثورة في التواصل.. إليك التفاصيل

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في سلسلة تدوينات على منصة إكس، أن أول إنسان يتم تركيب شريحة في دماغه من جانب شركة “نيورالينك” الناشئة “يتعافى بشكل جيد”، وأن النتائج الأولية لحالة المريض أوضحت “ارتفاع الخلايا العصبية بشكل مبشّر”.

وأضاف ماسك في تدويناته أن التكنولوجيا الجديدة ستمكن مستخدمها “من السيطرة على الكمبيوتر أو الهاتف، ومن خلالهما أي جهاز آخر، فقط بمجرد التفكير، وسيكون أول مستخدميها من فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم”.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

وضرب ماسك مثلا بعالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكنغ، الذي كان مقعدًا، ويتواصل فقط عبر الكتابة بأصابعه. وقال تخيلوا أن هوكنغ “يستطيع التواصل بشكل يفوق الطباعة السريعة أو بائع المزاد. هذا هو الهدف”.

وأوضح ماسك أن التكنولوجيا الجديدة سوف يطلق عليها اسم “تليباثي” الذي يعني بالعربية التخاطر، وتستخدم في أدبيات الخيال العلمي لوصف التواصل عن بعد.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.

Initial users will be those who have lost the use of their limbs.

Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.

