في فعالية ضخمة.. إيلون ماسك يكشف عن “التاكسي الآلي” الجديد واختراعات أخرى (فيديو)

استعرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك سيارة أجرة آلية ذات بابين يُفتحان كأجنحة النورس، ولا مقود لها ولا دواسات.

جاء ذلك في فعالية ضخمة، مساء أمس الخميس، كشف خلالها أيضا عن سيارة فان آلية، مع تحول هدف تسلا من تصنيع سيارات منخفضة التكلفة على نطاق كبير إلى التركيز على الروبوتات.

ووصل ماسك إلى المنصة في سيارة الأجرة الآلية (سايبر كاب) التي قال إنها ستدخل مرحلة الإنتاج عام 2026، وسيكون سعرها أقل من 30 ألف دولار، موضحًا أن الشحن لاسلكيا ولا يتطلب أي مقابس.

ELON’S WE,ROBOT KEYNOTE – THIS IS THE WORLD WE WANT

02:00 Elon takes to the stage

03:40 What kind of world do we want to live in?

04:05 Today’s transportation sucks

05:10 Cars cost too much for many people

07:48 Robotaxi: Premium point-to-point transportation

11:14 One… pic.twitter.com/5uQ6HwWN8o

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 11, 2024