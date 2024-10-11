في فعالية ضخمة.. إيلون ماسك يكشف عن “التاكسي الآلي” الجديد واختراعات أخرى (فيديو)

استعرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك سيارة أجرة آلية ذات بابين يُفتحان كأجنحة النورس، ولا مقود لها ولا دواسات.

جاء ذلك في فعالية ضخمة، مساء أمس الخميس، كشف خلالها أيضا عن سيارة فان آلية، مع تحول هدف تسلا من تصنيع سيارات منخفضة التكلفة على نطاق كبير إلى التركيز على الروبوتات.

ووصل ماسك إلى المنصة في سيارة الأجرة الآلية (سايبر كاب) التي قال إنها ستدخل مرحلة الإنتاج عام 2026، وسيكون سعرها أقل من 30 ألف دولار، موضحًا أن الشحن لاسلكيا ولا يتطلب أي مقابس.

ELON’S WE,ROBOT KEYNOTE – THIS IS THE WORLD WE WANT 02:00 Elon takes to the stage 03:40 What kind of world do we want to live in? 04:05 Today’s transportation sucks 05:10 Cars cost too much for many people 07:48 Robotaxi: Premium point-to-point transportation 11:14 One… pic.twitter.com/5uQ6HwWN8o — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 11, 2024

وقال ماسك “وصل مستقبل القيادة الذاتية، لدينا 50 سيارة ذاتية القيادة بالكامل هنا الليلة، سنرى طراز (واي إس) وسيارة سايبر كاب كلها بدون سائق”.

وعرض ماسك أيضا مركبة أكبر ذاتية القيادة، تسمى “روبو فان”، قادرة على حمل ما يصل إلى 20 شخصا، فضلا عن الروبوت أوبتيموس الشبيه بالإنسان، الذي تصنعه تسلا.

Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better It will also transform physical labor in industrial settings pic.twitter.com/iCET3a9pd8 — Tesla (@Tesla) October 11, 2024

ويسعى ماسك في خطته لتشغيل أسطول من سيارات الأجرة الذاتية القيادة التي تنتجها تسلا، والتي يمكن للركاب طلبها عبر تطبيق. كما سيتمكن مالكو سيارات تسلا من جني أموال من التطبيق من خلال إدراجها فيه سيارات أجرة آلية.

وقال ماسك في عام 2019 إنه “واثق للغاية” من أن سيارات أجرة آلية من إنتاج الشركة ستبدأ العمل بحلول العام التالي.

وبعد الفشل في تحقيق الوعود، حول ماسك هذا العام تركيزه إلى تطوير المركبات بعد إلغاء خطط لصناعة سيارة أصغر وأرخص ينظر إليها على نطاق واسع على أنها ضرورية لمواجهة تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

وتواجه تسلا خطر تسجيل أول انخفاض لها على الإطلاق في عمليات التسليم هذا العام، إذ فشلت محفزات الشراء في جذب عدد كاف من العملاء إلى تشكيلة سياراتها الكهربائية القديمة، كما أدت التخفيضات الحادة في الأسعار التي تهدف إلى تعويض أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على هوامش الربح.