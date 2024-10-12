إيران.. حريق هائل في أحد أكبر أسواق طهران (فيديو)

اندلع حريق ضخم في سوق “الحديد” جنوب العاصمة الإيرانية طهران، ما تسبب بأضرار جسيمة بالمحال التجارية والمستودعات، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون الإيراني عن جلال ملكي المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران قوله “إن حريقا اندلع في محلات عدة ومستودعات للأنابيب، وتوجد في هذا السوق مواد خطرة”.

وأضاف “رجال الإطفاء يعملون للسيطرة على الحريق، وبعدها ستبدأ التحقيقات لمعرفة أسبابه”.

وتابع “رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق في الجهة الغربية من السوق قبل لحظات”.

وذكر ملكي أن “حجم الحريق كان كبيرا لدرجة أنه كان مرئيا من المناطق الوسطى في طهران، ويمكن رؤية الدخان الناتج عنه من مسافة بعيدة”، مشيرا إلى قربه من مطار مهرآباد.

وحتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية وما زالت عملية إطفاء الحريق مستمرة، بحسب المصدر ذاته.

في حين، أشارت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية إلى أن العشرات من السيارات المركونة قرب سوق الحديد احترقت.