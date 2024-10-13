بائع مصري يصر على تشغيل القرآن في قلب نيويورك رغم الغرامة اليومية (شاهد)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائحة تركية في نيويورك، وهي تتحدث عن صاحب مطعم صغير يقوم بتشغيل تسجيلات لقراءة القرآن الكريم رغم تعرّضه لمخالفات مالية.

وقالت السائحة التركية إنها سألت صاحب المطعم المصري عن الطريقة التي يواصل بها الاستماع لقراءة القرآن الكريم بصوت عال، رغم أن هذا ممنوع، فقال إنه يتم تحرير غرامة مالية بقيمة 50 دولارًا يوميًا له، فيدفعها لكي يواصل الاستماع.

وعلق كثيرون على مواقع التواصل تعبيرًا عن إعجابهم بسلوك المهاجر المصري، الذي يقوم ببيع الساندوتشات والعصائر، في مطعمه الصغير في ميدان “تايمز سكوير” الشهير في قلب مدينة نيويورك.