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شاهد: أمريكيون بسيارات فخمة ينهبون قطار بضائع في شيكاغو بعد تعطّله

واقعة أثار جدلا واسعا

مئات من صناديق البضائع تعرضت للسرقة
مئات صناديق البضائع تعرضت للسرقة (غيتي)
13/10/2024-|آخر تحديث: 13/10/202402:02 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تحقق سلطات شيكاغو في حادث سرقة قطار بضائع في الجانب الغربي من المدينة في وضح النهار، وأثار الحادث كثير من الصدمة كون عملية السرقة استمرت لعدة ساعات وسط تساؤلات كيف تمكن هؤلاء من القيام بالنهب والهروب.

وبثت قناة إن بي سي-7 الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو يظهر توقّف مجموعة من السيارات بجوار قطار البضائع بعد تعطله، من بينها سيارات فخمة، ثم قام أصحاب هذه السيارات بسرقة محتويات الصناديق التي وجدوها في القطار ونقلوها إلى سياراتهم.

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وقال مسؤولون في الشرطة إنه تم القبض على ستة أشخاص على الأقل بتهمة سرقة البضائع من قطار الشحن. غير أن الشرطة ما زالت تبحث عن آخرين يشتبه في قيامهم بسرقة مئات الصناديق من البضائع من القطار.

بيع البضائع المسروقة

وذكر بعض سكان منطقة جنوب أوستن في شيكاغو أنهم شاهدوا البضائع المسروقة معروضة للبيع في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إحدى المقيمات في المنطقة التي وقع بها الحادث إنها ذُهلت من حجم البضائع التي تمت سرقتها، مشيرة إلى أنها “تتفهم حاجة البعض إلى المال، لكن ليس بهذه الطريقة”.

وأكد روب كار، رئيس جمعية رجال الأعمال في إلينوي أن “هناك اعتقادًا لا أساس له من الصحة بوجود تأمين على هذه البضائع، ولكن في الحقيقة لا يوجد تأمين”.

يذكر أن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي، ديك دوربين، ساهم في إقرار قانون فدرالي العام الماضي يمنع بيع البضائع المسروقة على مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر التجزئة، ويعرضها للغرامة في حال القيام بذلك.

المصدر : إن بي سي نيوز

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