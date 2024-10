شاهد: أمريكيون بسيارات فخمة ينهبون قطار بضائع في شيكاغو بعد تعطّله

تحقق سلطات شيكاغو في حادث سرقة قطار بضائع في الجانب الغربي من المدينة في وضح النهار، وأثار الحادث كثير من الصدمة كون عملية السرقة استمرت لعدة ساعات وسط تساؤلات كيف تمكن هؤلاء من القيام بالنهب والهروب.

وبثت قناة إن بي سي-7 الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو يظهر توقّف مجموعة من السيارات بجوار قطار البضائع بعد تعطله، من بينها سيارات فخمة، ثم قام أصحاب هذه السيارات بسرقة محتويات الصناديق التي وجدوها في القطار ونقلوها إلى سياراتهم.

وقال مسؤولون في الشرطة إنه تم القبض على ستة أشخاص على الأقل بتهمة سرقة البضائع من قطار الشحن. غير أن الشرطة ما زالت تبحث عن آخرين يشتبه في قيامهم بسرقة مئات الصناديق من البضائع من القطار.

Thieves are looting train cars on Chicago’s west side. There have been several break-ins along this stretch of railroad tracks in recent weeks. pic.twitter.com/6VAOG47Tq8

— Megan Hawkins (@meganhawkinsabc) October 11, 2024