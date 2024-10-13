شاهد: حريق هائل بمركز تجاري في مصر

اندلع حريق هائل، اليوم السبت، في أحد المراكز التجارية في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأظهرت مشاهد متداولة على المنصات المصرية، النيران الكثيفة وتصاعد أعمدة الدخان من المبنى المكون من 3 طوابق.

ودفعت السلطات المصرية بـ10 سيارات إطفاء و3 سيارات خزانات مياه للسيطرة على الحريق وإخماده، حسب وسائل إعلام مصرية.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن سبب الحريق أو الخسائر المادية، وما إذا كان هناك ضحايا من المواطنين أم لا.