مقطع صوتي “غريب” لانعكاس المجال المغناطيسي للأرض (استمع)

تمكّن العلماء في الجامعة التقنية بالدنمارك ومركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض من استخدام البيانات المتاحة لدى وكالة الفضاء الأوروبية لخلق نموذج مرأي لحركة المجال المغناطيسي للأرض منذ 41 ألف سنة.

ويرى العلماء أن المجال المغناطيسي للأرض انعكس لفترة وجيزة منذ آلاف السنين، وضعف بشكل كبير، حيث انخفض إلى ما لا يقل عن 5% من قوته الحالية، الأمر الذي سمح لمزيد من الأشعة الكونية بالوصول إلى الغلاف الجوي للأرض.

وقام علماء الأرض بوضع خريطة لحركة المجال المغناطيسي في هذه الفترة، ووضعوا فيديو يظهر هذه الحركة بالصوت والصورة.

للمرة الأولى

واعتمد العلماء على تسجيلات للضوضاء الطبيعية، مثل سقوط الصخور وصرير الخشب، للتعبير عن حركة كوكب الأرض خلال انعكاس مجالها المغناطيسي، بشكل يشبه تأليف الموسيقى.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها علماء الأرض من وضع نموذج مرئي ومسموع لحركة المجال المغناطيسي اعتمادًا على بيانات وكالة الفضاء الأوروبية.

وتم عرض النموذج عبر 32 مكبرًا للصوت في إحدى ساحات العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

محاولة فهم أفضل للمجال المغناطيسي

ويهدف فريق العلماء الذي يعمل في دراسة المجال المغناطيسي للأرض في وكالة الفضاء الأوروبية إلى فهم أفضل لطبيعة هذا المجال.

ورغم أن المجال المغناطيسي للأرض، والتيارات الكهربية داخل الأرض وحولها، غير مرئية إلا أن لها تأثير كبير على طبيعة الكوكب.

وتقوم الأقمار الصناعية بقياس الإشارات المغناطيسية الصادرة من الأرض وغلافها، وهي الإشارات التي ساعدت العلماء على فهم طبيعة التغيرات التي حدثت في المجال المغناطيسي للكوكب منذ آلاف السنين.

ومن المنتظر أن تساعد الدراسات حول المجال المغناطيسي للأرض، الذي يحمي الأرض من الرياح الشمسية الضارة، في فهم الكثير من الظواهر الطبيعية التي تحدث على الأرض وفي المحيطات.