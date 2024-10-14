مشهد غير مألوف.. لص يسرق رجلا يحتضر في وضح النهار وسط حشد من الناس (فيديو)

في مشهد غير مألوف، قام شخص بسرقة حذاء شخص دهسته سيارة في أحد شوارع مدينة بارانكويلا في كولومبيا.

وأظهرت مشاهد متداولة لحظة نزع اللص حذاء شخص آخر يحتضر على الأرض وملطخ بالدماء.

وجاءت الواقعة يوم الجمعة الماضية في وضح النهار ووسط حشود كبيرة من الناس، ووجود لرجال الشرطة والمسعفين.

Ladron le roba los zapatos a un hombre que murio atropellado por un autobus ☠️💥🚌 ( Que opinas de esta situacion? 🧐 ) pic.twitter.com/S0BEbclFtd — La mano Con pelos 1 (@lamanoconpelos1) October 12, 2024

وبينما اكتفى المارة بتصوير الواقعة دون فعل أي شيء، قامت الشرطة بالقبض على اللص بعدما حاول الابتعاد.

el esta siendo atrapado pic.twitter.com/COeKvecr7U — 𝓗𝓪𝔂𝓚𝓪𝔂 ⓐⓚ (@Haykayauthentic) October 13, 2024

وحسب وسائل إعلام كولومبية، فإن الرجل الذي كان يحتضر على الأرض كان قبل دقائق من تلك الواقعة يقوم بسرقة إحدى السيارات وفشل، فيما قام سائق السيارة بملاحقته ودهسه.