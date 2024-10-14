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مشهد غير مألوف.. لص يسرق رجلا يحتضر في وضح النهار وسط حشد من الناس (فيديو)

لص يسرق رجل يحتضر في وضح النهار ووسط حشد من الناس
لص يسرق رجلًا يحتضر في وضح النهار ووسط حشد من الناس (منصات التواصل)
14/10/2024

في مشهد غير مألوف، قام شخص بسرقة حذاء شخص دهسته سيارة في أحد شوارع مدينة بارانكويلا في كولومبيا.

وأظهرت مشاهد متداولة لحظة نزع اللص حذاء شخص آخر يحتضر على الأرض وملطخ بالدماء.

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وجاءت الواقعة يوم الجمعة الماضية في وضح النهار ووسط حشود كبيرة من الناس، ووجود لرجال الشرطة والمسعفين.

وبينما اكتفى المارة بتصوير الواقعة دون فعل أي شيء، قامت الشرطة بالقبض على اللص بعدما حاول الابتعاد.

وحسب وسائل إعلام كولومبية، فإن الرجل الذي كان يحتضر على الأرض كان قبل دقائق من تلك الواقعة يقوم بسرقة إحدى السيارات وفشل، فيما قام سائق السيارة بملاحقته ودهسه.

المصدر : الجزيرة مباشر

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