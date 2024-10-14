مصر.. اللحظات الأولى لانقلاب حافلة جامعة الجلالة ومصرع وإصابة عشرات الطلاب (فيديو)

قالت وزارة الصحة المصرية إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأُصيب 33 آخرون في حادث انقلاب حافلة (أتوبيس) طلاب جامعة الجلالة) بطريق العين السخنة على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه “الزعفرانةـ السويس”.

وأضافت في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها دفعت بـ28 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس في العين السخنة لنقل المصابين.

وأوضحت الوزارة أن المصابين نُقلوا إلى مجمّع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، فيما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد البيان أن الوزير خالد عبد الغفار “تقدم بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية، إثر الحادث الأليم، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وأكد عبد الغفار التنسيق مع أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الشناوي رئيس الجامعة، في إجراءات نقل الطلاب المتوفين، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

ونقلت صحيفة (المصري اليوم) عن أحد الطلاب قوله إنه تلقى اتصالا من أحد زملائه يخبره بتعرض الحافلة لحادث طريق، وأنه فور وصوله وجد زملاءه جثثًا هامدة ملقاة بجانب الطريق، وسيارات الإسعاف تحاول نقل الضحايا وإنقاذ المصابين.

وأضاف أنه شاهد الحافلة مقلوبة على الطريق، وتمكن من التعرف على جثة أحد أصدقائه المقربين، ويدرس بكلية الصيدلة.

وتجمع العشرات من أسر وزملاء الضحايا والمصابين في الحادث أمام مجمع السويس الطبي.

ورصدت وسائل إعلام محلية زحامًا أمام المجمع حيث أصيب الأهالي بحالة من الهلع على ذويهم، فيما توافد العشرات من زملاء الطلاب للاطمئنان عليهم والتبرع بالدم.

وأفادت مصادر طلابية بالجامعة وشهود عيان بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة من السائق، في حين قال آخرون إن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الأتوبيس أثناء الدوران على الطريق.