بقصيدة لـ”رفعت العرعير”.. التلفزيون الياباني يبث وثائقيا عن شعر المقاومة الفلسطينية (شاهد)
هل يمكن للكلمات أن تصبح قوة مقاومة في مواجهة عنف الحرب؟
نشر التلفزيون الرسمي الياباني مقطع فيديو على صفحته الرسمية بمنصة “إكس” يتضمن إعلانًا لبث وثائقي عن الشاعر الفلسطيني رفعت العرعير، وشعر المقاومة.
عندما تصبح الكلمات قوة مقاوِمة
وجاء في نص الإعلان عنوان قصيدة العرعير “إذا كان لا بد أن أموت.. غزة قصائد ولدت من رحم اليأس”، وكتبت عبارة تشويقية عن الحلقة في شكل سؤال استنكاري “هل يمكن للكلمات أن تصبح قوة مقاومة في مواجهة عنف الحرب؟”.
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غزة.. استشهاد ابنة الشاعر والأكاديمي الفلسطيني رفعت العرعير وزوجها وطفلهما الرضيع بغارة إسرائيلية
#NHKスペシャル
If I must die ガザ 絶望から生まれた詩
13(日)夜9時〜[総合]https://t.co/XoHxGnrRjd
語り #坂本美雨
“戦争”という暴力を前に、言葉は抵抗の力となりうるのか
ガザの詩人 リフアト・アライールが言葉に託した思いと、それを受け取った人々の姿をドキュメントする pic.twitter.com/7Sd1Wv1BS4
— NHKスペシャル(日)夜9時(土)夜10時 (@nhk_n_sp) October 13, 2024
وأشار التلفزيون إلى أن الحلقة توثق كلمات شاعر غزة، الذي تحدث عن معاناة مواطنيه هناك.
ورفعت العرعير أكاديمي وشاعر ومترجم فلسطيني من مواليد غزة، نال درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة بوترا في ماليزيا عام 2017. وشغل منصب أستاذ الأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، وكان من أبرز أعضاء القسم الإنجليزي في المركز الفلسطيني للإعلام.
ورحل العرعير عن عالمنا في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023 جراء قصف إسرائيلي لقطاع غزة، أدى إلى استشهاده مع شقيقه وشقيقته وأبنائها الأربعة.