بقصيدة لـ”رفعت العرعير”.. التلفزيون الياباني يبث وثائقيا عن شعر المقاومة الفلسطينية (شاهد)

هل يمكن للكلمات أن تصبح قوة مقاومة في مواجهة عنف الحرب؟

نشر التلفزيون الرسمي الياباني مقطع فيديو على صفحته الرسمية بمنصة “إكس” يتضمن إعلانًا لبث وثائقي عن الشاعر الفلسطيني رفعت العرعير، وشعر المقاومة.

عندما تصبح الكلمات قوة مقاوِمة

وجاء في نص الإعلان عنوان قصيدة العرعير “إذا كان لا بد أن أموت.. غزة قصائد ولدت من رحم اليأس”، وكتبت عبارة تشويقية عن الحلقة في شكل سؤال استنكاري “هل يمكن للكلمات أن تصبح قوة مقاومة في مواجهة عنف الحرب؟”.

وأشار التلفزيون إلى أن الحلقة توثق كلمات شاعر غزة، الذي تحدث عن معاناة مواطنيه هناك.

ورفعت العرعير أكاديمي وشاعر ومترجم فلسطيني من مواليد غزة، نال درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة بوترا في ماليزيا عام 2017. وشغل منصب أستاذ الأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، وكان من أبرز أعضاء القسم الإنجليزي في المركز الفلسطيني للإعلام.

ورحل العرعير عن عالمنا في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023 جراء قصف إسرائيلي لقطاع غزة، أدى إلى استشهاده مع شقيقه وشقيقته وأبنائها الأربعة.