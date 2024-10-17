ليام باين.. وفاة مغنٍّ بريطاني بارز في فندق بالأرجنتين ولقطات من موقع الحادث (شاهد)

توفي، الأربعاء، عن 31 سنة المغنّي البريطاني ليام باين، العضو السابق في فرقة “وان دايركشن” الموسيقية، جراء سقوطه من الطابق الثالث لأحد الفنادق في بوينس آيرس، على ما أعلنت الشرطة الأرجنتينية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن “ليام جيمس باين، مؤلف الأغاني وعازف الغيتار والعضو السابق في فرقة وان دايركشن، قضى اليوم بعد سقوطه من الطابق الثالث لفندق في باليرمو”، إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية.

سقط من الشرفة

وأضاف البيان أن عناصر الشرطة “تلقوا مكالمة أُبلغوا فيها عن شخص يرتكب سلوكيات عدوانية ربما يكون تحت تأثير المخدرات والكحول”. ونقل البيان عن مدير الفندق قوله إنه سمع ضوضاء عالية في الجزء الخلفي من الفندق، وعندما وصلت الشرطة وجدت أن رجلا سقط من شرفة غرفته.

#ÚLTIMAHORA#ARGENTINA MURIÓ LIAM PAYNE El exmiembro de #OneDirection, 32 años murió al caer desde el tercer piso de un hotel en #Palermo. Vecinos habían denunciado que el músico estaba “agresivo” y que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol. #LiamPayne pic.twitter.com/c3R2tpAKbz — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) October 16, 2024

وفي تسجيل صوتي متعلق بالواقعة من وزارة الأمن في المدينة يمكن سماع أحد العاملين وهو يطلب مساعدة الشرطة ويقول “عندما يصبح في وعيه يحطم الغرفة بأكملها ونحتاج منكم إرسال المساعدة”، وأضاف أن حياة النزيل في خطر لأن غرفته بها شرفة.

وقال بابلو بوليسيكو، المتحدث باسم وزارة الأمن في بلدية بوينس آيرس، في بيان لوكالة أسوشيتد برس، إن باين “ألقى بنفسه من شرفة غرفته”. وأضاف أنه تم استدعاء الشرطة إلى الفندق استجابة لاتصال طارئ، وعند وصولها، سمعت صوت ارتطام، ووجدوت جثة باين في الفناء الداخلي للفندق، بحسب بوليسيكو.

Poné #TelefeNoticias AHORA | Murió Liam Payne: el cuerpo del ex One Direction es trasladado a la morgue judicial Desde el lugar @abihermo en https://t.co/akQDfBznFk pic.twitter.com/Wg3fOnvemt — Telefe Noticias (@telefenoticias) October 17, 2024

وأوضح رئيس قسم الطوارئ الطبية في بوينس آيرس ألبرتو كريسينتي أنّ ليام باين أُصيب “إصابات خطرة جدا بعد سقوطه”. وقال عبر القنوات التلفزيونية المحلية “تحققنا من أنه توفي، ولم تكن هناك إمكانية لإنعاش قلبه”.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها على تواصل مع السلطات الأرجنتينية بشأن “وفاة مواطن بريطاني”. ورفض ناطق باسم الوزارة التعليق على الحادثة.

شهرة عالمية

وبحسب مجلة بيلبورد، حضر باين في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول حفلة موسيقية في بوينس آيرس لعضو سابق في فرقة “وان دايركشن” هو نيال هوران.

وبعد دقائق قليلة من إعلان وفاة المغني البريطاني، تجمّع عدد كبير من الأشخاص بينهم محبّوه أمام مدخل فندق “كاسا سور” حيث وقعت الحادثة، وتدفقت التعازي والرثاء من نجوم الموسيقى والمعجبين به عبر المنصات.

🚨 Retiran el cuerpo de Liam Payne del hotel donde falleció. Los fans de One Direction despidieron al músico británico entre lágrimas y aplausos. Lo cuenta @pablitocorso en #Hora20. pic.twitter.com/Y1bYHje1CM — La Nación Más (@lanacionmas) October 17, 2024

واكتسب باين شهرة عالمية ضمن فرقة البوب وان دايركشن التي جاءت انطلاقتها بالحصول على المركز الثالث في النسخة البريطانية من برنامج المسابقات الموسيقية إكس فاكتور عام 2010 وحققت نجاحًا باهرًا. لكنها تفككت عام 2016 ومضى أعضاؤها في مشاريع منفصلة.

وتقدر ثروة باين من مسيرته الفنية بنحو 70 مليون دولار وفقا لما تقوله “سيليبرتي نت وورث” المعنية بتتبع ثروات المشاهير. ولدى باين ابن يدعى بير عمره سبع سنوات من شيريل الشخصية التلفزيونية والمغنية في فرقة جيرلز ألاود.

وفي السنوات الأخيرة، تحدّث باين علنًا عن مشاكله مع إدمان الكحول والصعوبات المرتبطة بالشهرة. وفي مقطع فيديو نُشر عام 2023 عبر حسابه في يوتيوب، أعلن أنه دخل مركزا متخصصا للإقلاع عن إدمان الكحول، وقال “أصبحت شخصا لم أعد أعرفه. وأنا متأكد من أنكم ما عدتم تعرفونه أيضا”.