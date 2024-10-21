لأول مرة في حياته.. وزير خارجية إيران يتناول الكشري خلال زيارته الرسمية لمصر (شاهد)

في خطوة لافتة خلال زيارته الرسمية التي أجراها مؤخرا لمصر، تناول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وجبة “الكشري” التقليدية في وسط القاهرة.

وقال عراقجي في تصريحات لصحيفة محلية، إنه تناول الوجبة الشعبية المصرية الأكثر شهرة، لأول مرة في حياته، رغم أن زيارته لمصر هي الثانية خلال مشواره الدبلوماسي.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن طبق الكشري يختلف تمامًا عن الأطعمة التقليدية في إيران، التي تشتهر بالكباب.

وزير خارجية إيران يتناول «الكشري» و«الأرز بلبن» في وسط القاهرة (صور)https://t.co/12VXHdLdg3 pic.twitter.com/YT4qpanQ2w — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) October 19, 2024

ولفت إلى أن مصر تمتلك حضارة وتاريخًا عريقين، سواء في الماضي أو الحاضر؛ مما يجعل العالم يتوق لزيارتها وتذوق أطعمتها الشهيرة. وأضاف أن الناس يبحثون عن المأكولات المصرية في مختلف دول العالم.

ووصل عراقجي إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول إيراني كبير منذ 2013.