ممثل مصري أثناء تسلمه جائرة: تعيش فلسطين وتعيش المقاومة (فيديو)

فاجأ الممثل المصري الشاب عصام عمر الحضور أثناء تسلمه جائرة أفضل ممثل دراما في مهرجان مصري عن دوره في مسلسل “مسار إجباري”.

وقال عمر بعد تسلمه الجائزة، مساء أمس الأحد “أحب في أي مكان أقدر أقول فيه كلمة أقول: تعيش فلسطين وتعيش المقاومة، تحت أي ظرف وغصب عن أي حد”، وهو ما لاقى إعجابًا وتصفيقًا من الحضور.

أسمه عصام عمر ممثل شاب فى أول طريق الشهره … عند استلامه جائزه عن أحد أعماله قال ما يجب ان يقوله كل إنسان حر فى حق فلسطين والمقاومة ضُم يابنى على محمد سلام وربنا يكفيك شر المشى فى طريق بيومى فؤاد pic.twitter.com/OnysdJQKHi — احلام2 (@ahlaamm___2020) October 21, 2024

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعم فيها الممثل المصري الشاب القضية الفلسطينية، ويتعاطف مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسبق أن شارك عمر صورة له وهو يضع “دبوس” لعلم فلسطين على بذلته أثناء مروره على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ونشر عمر الصورة حينئذ على حسابه في إنستغرام، وهو يشير بيده إلى علم فلسطين، وعلّق قائلًا “أحلى صورة في حياتي علشان فلسطين فيها”.