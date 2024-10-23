متى يبدأ شهر رمضان 2025؟

مع بقاء أشهر قليلة فقط على استقبال شهر رمضان المبارك، يترقب المسلمون في العالم الإعلان الرسمي لبداية الشهر الكريم، الذي يتحدد بناءً على رؤية الهلال أو الحسابات الفلكية.

فما الطرق المعتمَدة لتحديد بداية الشهر الفضيل؟ وكيف تختلف الدول في تحديد موعده؟ وما التوقعات لهذا العام؟

شهر رمضان وأهميته

يُعَد صوم شهر رمضان الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة.

يمتنع المسلمون في شهر رمضان عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، ويُكثرون من الصلاة وقراءة القرآن والأعمال الخيرية.

ورمضان هو الشهر الذي أُنزل فيه القرآن الكريم، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، حسب القرآن الكريم.

كيفية تحديد بداية شهر رمضان

يعتمد تحديد بداية شهر رمضان على رؤية هلال الشهر الجديد.

وقد أوضح الشيخ يوسف القرضاوي أن الأصل في تحديد بداية الشهر القمري هو الرؤية الشرعية للهلال، وذلك استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”.

ومن المتوقع أن تدعو الدول الإسلامية إلى تحري الهلال مساءً في اليوم الـ29 من شعبان، ليُعلَن رسميًّا عن بداية الشهر الفضيل بعد التثبت من الرؤية الشرعية.

ومع ذلك، فإن بعض الدول الإسلامية تعتمد على الحسابات الفلكية لتحديد بداية الشهر، خاصة في ظل التقدم العلمي الذي يسمح بدقة عالية في تحديد مواقيت ظهور الهلال.

الخلاف بين الدول بشأن بداية شهر رمضان

تختلف الدول الإسلامية في تحديد بداية شهر رمضان، مما يؤدي أحيانًا إلى اختلاف في توقيت بدء الصيام.

بعض الدول -مثل المملكة العربية السعودية- تعتمد على الرؤية البصرية للهلال، بينما تعتمد دول أخرى -مثل تركيا- على الحسابات الفلكية.

ويعود هذا الاختلاف إلى تفسيرات مختلفة للنصوص الشرعية وكيفية تطبيقها في العصر الحديث.

التوقعات الفلكية لبدء رمضان هذا العام

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت الأول من مارس/آذار 2025، حسب ما أفاد به المركز الدولي للفلك.

ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تبقى احتمالية حتى رصد الهلال فعليًّا في نهاية شهر شعبان.

التنسيق بين الدول في توحيد بداية رمضان

هناك جهود مستمرة للتنسيق بين الدول الإسلامية لتوحيد بداية شهر رمضان، لكنها لم تفلح حتى الآن.

ماذا يعني بدء شهر رمضان للمسلمين؟

يمثل بدء شهر رمضان فرحة كبيرة للمسلمين في العالم، فهو شهر العبادة والتقرب إلى الله، وفرصة لتجديد الروابط الاجتماعية والأسرية.

يستقبل المسلمون الشهر الكريم بتحضيرات روحية وعملية، من تجهيز المساجد وإعداد موائد الإفطار الجماعية، إلى تنظيم الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين.

فترات الإمساك في شهر رمضان

يُتوقع أن تتباين فترات الإمساك في الدول الإسلامية خلال رمضان 2025.

وستشهد بداية الشهر الكريم أوقات صوم أقصر، تُقدَّر بنحو 13 ساعة في عدد من الدول العربية، بما فيها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت.

ومع تقدم الشهر، ستمتد فترات الصيام تدريجيًّا لتصل إلى نحو 14 ساعة مع اقتراب نهاية الشهر المبارك.

سيلحظ الصائمون في شتى أنحاء العالم الإسلامي تمددًا تدريجيًّا في أوقات الإمساك اليومية، إذ سيكون غرّة رمضان هو الأقصر من حيث مدة الصيام، بينما سيكون ختام الشهر هو الأطول، مما يعكس التغير الفطري في امتداد ضوء النهار مع تعاقب الأيام.