دعوى قضائية ضد ماكدونالدز في الولايات المتحدة بعد بكتيريا في وجباتها

رفع شخص من ولاية كولورادو الأمريكية دعوى قضائية ضد سلسة مطاعم “ماكدونالدز”، بعد إصابته ببكتيريا (إي. كولاي) إثر تناوله وجبة من أحد المطاعم التابع للسلسلة.

وحسب أوراق الدعوى، التي تنظر في ولاية إلينوي حيث مقر الشركة، ثبتت إصابة الرجل بالبكتيريا بعد أيام قليلة من تناوله وجبة “ماكدونالز”.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن شخصا توفي وأصيب العشرات بعدوى البكتيريا بعد تناولهم شطائر ماكدونالدز في 10 ولايات، على رأسها كولورادو.

وقال مسؤولون إن تفشي ذلك النوع من البكتيريا أدى إلى إصابة نحو 50 شخصا، بينهم 26 في ولاية كولورادو، وتم نقل 10 إلى المستشفى.

وطالب الرجل الذي رفع الدعوى، التي يعتقد أنها الأولى على خلفية تفشي العدوى، بالحصول على 50 ألف دولار كتعويض من ماكدونالدز.

وذكر المصابون جميعهم أنهم تناولوا الطعام في “ماكدونالدز” قبل أن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالبكتيريا، وقال معظمهم إنهم تناولوا شطيرة (كوارتر باوندر).

ولم يُحدَّد بدقّة المكوّن الملوث بالبكتيريا، لكنه قد يكون شريحة اللحم المفروم أو البصل. وسحب “ماكدونالدز” هذين المكوّنين في انتظار استكمال التحقيق.

وقال رئيس “ماكدونالدز” في الولايات المتحدة جو إرلينجر إن “سلامة الغذاء مهمة جدا بالنسبة لي وللجميع في (ماكدونالدز)”، مضيفا أنه اتخذ “خطوات وقائية لإزالة البصل المقطّع الذي يُستخدَم في (كوارتر باوندر) في بعض الولايات”.

كما تم الإعلان عن سحب شطيرة (كوارتر باوندر) من فروعها في بعض الولايات لفترة مؤقتة.

ويمكن أن تسبب سلالة (إي كولاي) مرضا خطيرا، وكانت مصدر تفش عام 1993 أودى بحياة 4 أطفال تناولوا شطائر غير جيدة الطهي في مطاعم “جاك إن ذا بوكس”.

وتسبب بكتيريا (إي كولاي)، أو “الإشريكية القولونية”، تقلصات في المعدة والإسهال والقيئ، وعادة ما تدوم أعراضها ما بين ثلاثة وأربعة أيام، ويتعافى معظم المصابين بها من دون علاج، لكن بعضهم قد يعاني مضاعفات يمكن أن تؤدي حتى إلى الوفاة بسبب الفشل الكلوي.