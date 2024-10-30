وفاة الممثل المصري مصطفى فهمي عن عمر ناهز 82 عاما

توفي الممثل المصري مصطفى فهمي، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 82 عامًا، تاركًا خلفه رصيدًا كبيرًا من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

وكان الراحل قد خضع لجراحة دقيقة بالمخ في أغسطس/آب الماضي، عاد بعدها إلى منزله لكن حالته الصحية تدهورت لاحقًا.

ونعاه وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في بيان قال فيه “فقدت الساحة الثقافية الفنية المصرية والعربية برحيله أحد أهم مبدعيها الذين تميزوا بتقديم الفن الجاد والهادف لخدمة قضايانا المجتمعية”. كما نعاه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ونقابة المهن السينمائية وعدد كبير من الفنانين والمثقفين.

مولد مصطفى فهمي ونشأته

وُلد فهمي في أغسطس عام 1942، وتخرَّج في المعهد العالي للسينما قسم التصوير، وهو شقيق الممثل حسين فهمي، وحفيد محمد باشا فهمي رئيس مجلس الشورى في عهد الخديوي توفيق.

بدأ مشواره الفني مصورًا سينمائيًّا في أفلام (النداهة) و(أميرة حبي أنا) و(جنس ناعم) و(الكداب)، قبل أن يقنعه المخرج عاطف سالم بخوض تجربة التمثيل في فيلم (أين عقلي؟).

أعمال مصطفى فهمي

شارك في العديد من الأفلام السينمائية منها (المليونيرة النشالة) و(الندم) و(امرأة في دمي) و(الملاعين) و(أيوب) و(أيام في الحلال) و(لصوص خمس نجوم) و(الوردة الحمراء) و(عمليات خاصة) و(أهل الكهف).

كما تألق في مجال الدراما التلفزيونية، إذ قدَّم مسلسلات (برديس) و(الحب وأشياء أخرى) و(دموع في عيون وقحة) و(مكان في القلب) و(بنت سيادة الوزير) و(بريق في السحاب) و(حياة الجوهري) و(قصة الأمس) و(مملكة يوسف المغربي) و(مليكة) و(الحرير المخملي).

وخاض أيضًا مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج (أبيض وأسود) الذي قدَّمه بالاشتراك مع مها عثمان على شاشة التلفزيون المصري.