شاهد: مروحية عسكرية تهبط وسط مياه الفيضان

تعرضت مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي إلى حادث خلال مشاركتها في مهام إغاثة للمتضررين من الفيضانات في أقصى شرقي البلاد.

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المروحية وقد غطتها المياه ودخلت إلى المقصورة.

VIDEO | Bihar: An Indian Air Force helicopter on flood relief duty made an emergency landing in a waterlogged area in Muzaffarpur district earlier today after it developed a snag. (Source: Third Party) pic.twitter.com/QufZvrSIzM — Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2024

وقال سلاح الجو الهندي في بيان إن المروحية تعرضت لعطل فني مفاجئ مما أجبر قائدها على القيام بهبوط اضطراري وسط المياه.

وأضاف أن كل أفراد طاقم المروحية بخير، مشيرا إلى أنه فتح تحقيقا في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن أحد أفراد الطاقم يخضع للعلاج من إصابة في الظهر.

ونقلت عن أحد المسؤولين المحليين أن عطلا طرأ على المحرك، مما أجبر قائد المروحية على الهبوط وسط المياه.