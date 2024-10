شاهد: مروحية عسكرية تهبط وسط مياه الفيضان

تعرضت مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي إلى حادث خلال مشاركتها في مهام إغاثة للمتضررين من الفيضانات في أقصى شرقي البلاد.

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المروحية وقد غطتها المياه ودخلت إلى المقصورة.

VIDEO | Bihar: An Indian Air Force helicopter on flood relief duty made an emergency landing in a waterlogged area in Muzaffarpur district earlier today after it developed a snag.

