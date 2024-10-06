لحظة اشتعال النيران في طائرة على متنها 197 راكبا.. ما مصيرهم؟ (فيديو)

أظهر مقطع متداول اشتعال حريق في طائرة بينما كانت تهبط في مدينة لاس فيغاس، بولاية نيفادا الأمريكية.

ويظهر المقطع الحريق وهو يشتعل بينما كانت الطائرة تسرع على مدرج الهبوط، بينما كانت عربات الإطفاء تنتظر على جانبيه.

وفور توقف الطائرة، هرعت عربات الإطفاء إلى حيث توقفت الطائرة وبدأت في إطفاء النيران.

وقالت شركة “فرونتير”، مالكة الطائرة، في بيان إنه كان على متن الطائرة 190 راكبا بالإضافة إلى طاقم من 7 أفراد.

وذكرت الشركة أن الطائرة كانت على وشك الهبوط قادمة من سان دييغو، عندما اكتشف قائد الطائرة ومساعده تصاعد الدخان فأعلنا حالة الطوارئ.

وأضافت أنه تم إخلاء الطائرة من الركاب بسلام، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق في سبب الحادث.