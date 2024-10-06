“ليست المرة الأولى”.. طفل في العاشرة يقود سيارة مسروقة قرب أطفال في ساحة للألعاب (فيديو)

أظهر مقطع سيارة تتجول بالقرب من مكان مخصص لألعاب الأطفال في إحدى مدارس مدينة مينيابوليس، بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وتظهر السيارة في المقطع وهي تمر مرات عدة بالقرب من مكان للعب الأطفال تابع لإحدى المدارس، فيما كان مسؤولو المدرسة يحاولون إبعاد الأطفال من طريق السيارة.

ووجود في المكان عدد كبير من الأطفال، ولم يصب أحد في الحادث، الذي تقول الشرطة إنه حدث نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن شرطة المدينة ألقت القبض على طفل في العاشرة من عمره بتهمة قيادة سيارة مسروقة، مضيفة أنه سبق أن ألقي القبض عليه مرات عدة قبل ذلك بتهمة سرقة السيارات.

ونقلت عن الشرطة أن أسرة الطفل كانت متعاونة معها وطلبت مساعدة ابنهم حتى لا ينتهي به المطاف مصابا أو قتيلا.