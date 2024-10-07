شيكاغو.. تضاعف الإقبال على اعتناق الإسلام واقتناء المصحف بتأثير الحرب على غزة (فيديو)

كشفت مؤسسة الفرقان لطباعة المصحف الشريف في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية أن أعداد المقبلين على اعتناق الإسلام واقتناء المصحف الشريف قد تضاعفت عن الأعوام السابقة بتأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال أحمد أبو هيبة، مدير المؤسسة: “آخر عام من أول أكتوبر/ تشرين أول 2023 أرقام التوزيع (للمصحف الشريف) زادت لدينا 10 مرات بالأرقام.

وأضاف “على سبيل المثال في نوفمبر/ تشرين ثاني 2022 كان حجم طلبات التوزيع من 300 إلى 400 مصحف في الشهر، في نوفمبر 2023 تلقينا 600 طلب توزيع ومنذ ذلك الحين بدأ العدد يتضاعف حتى وصلنا إلى عشرات الآلاف في شهر رمضان”.

وأشار أبو هيبة إلى أن “طلبات التوزيع توافق معها عدد ضخم جدا من الناس اللي دخلوا الإسلام” وهو ما فسره برغبة الأمريكيين في محاولة البحث عن تفسير للصمود الذي يتمتع به أهل غزة.

وتابع قائلا: “كلهم يجمعون على أن حالة الصبر والجَلَد اللي أظهره شعب فلسطين مثلت عندهم مثلا غريبا لم يروه من قبل. تقبل المسلمين في فلسطين لفكرة الموت إن الأم تحمل ابنها الشهيد وهي تبدي معالم الفرحة، الآخر يشيل أخوه ويحرم على الجميع أن يبكي، هذه ظاهرة لم يعتادوا أن يروها”.

وقال أبو هيبة إن مؤسسة الفرقان لطباعة المصحف الشريف تعمل منذ 20 عاما في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية وتقدم الترجمتين الإنجليزية والإسبانية لمعاني القرآن الكريم.