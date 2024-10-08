صعيدي يقلّد نصر الدين طوبار وسط ذهول ركاب المترو.. وناشطون: مدير المحطة بيراجع الكاميرات (شاهد)

أظهر مقطع فيديو متداول براعة شاب من صعيد مصر، في تأدية ابتهال للقارئ والمنشد الراحل نصر الدين طوبار داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة.

وتفاعل العديد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مع صوت الشاب الصعيدي “المعجزة”، للتشابه القوي بينه وبين صوت الشيخ طوبار، إذ وصف أحدهم حالة الذهول التي صاحبت صوت الشاب، قائلًا “مدير المحطه بيراجع الكاميرات عشان يتأكد إنه مش نصر الدين طوبار”.

الشاب الصعيدي يدعى “الشيخ محمود عادل”، وهو من قرية الحواتكة بمركز منفلوط محافظة أسيوط جنوبي مصر، وهو أحد قراء القرآن الكريم، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

صعيدي في انتظار المترو 🚉 يتسبب في ذهول الجميع 😱😳⁉️

بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيه pic.twitter.com/yJ9Hr6WTZj — Ahmed Shoeib (@ahmad_shoeib) October 5, 2024

وأشار ناشطون إلى أن الشاب الصعيدي سبق له أن قلّد صوت القارئ الراحل الشيخ محمود الطبلاوي في قراءته للقرآن الكريم.

وعلق الناشط أحمد شعيب عبر حسابه على منصة إكس قائلًا ” صعيدي في انتظار المترو تسبب في ذهول الجميع بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيه”.

جيل العمالقة

وأكد متداولو الفيديو أن الشاب الصعيدي ذكّرهم بجمال صوت الشيخ طوبار وجيل العمالقة من قراء القرآن الكريم والمنشدين المصريين.

وتحوي صفحة القارئ محمود عادل على فيسبوك العديد من المقاطع المصورة التي يقلد فيها الشيخ نصر الدين طوبار.

من هو الشيخ نصر الدين طوبار؟

ولد في عام 1920 7 يونيو 1920 – 16 نوفمبر 1986)

قارئ قرآن ومنشد ديني مصري ولد في عام 1920 وتوفي عام 1986.

حفظ القرآن الكريم وذاع صيته في مدن وقرى محافظة الدقهلية

قدم ما يقرب من 200 ابتهال.

في عام 1978 م سجل المصحف المجود المشترك لإذاعة وتليفزيون المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الشيخ محمود البجيرمي. وكان هذا المصحف الثاني الذي يتم تسجيله للإذاعة وللتليفزيون في آن واحد

اختير مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون بمصر

أنشد في قاعة ألبرت هول بلندن وذلك في حفل المؤتمر الإسلامي العالمي.

سافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية

قالت عنه الصحافة الألمانية: صوت الشيخ نصر الدين طوبار يضرب على أوتار القلوب.

تم تعيينه قارئا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح بمسجد الخازندارة بحي شبرا بمدينة القاهرة.