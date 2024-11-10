القهوة تتسبب في فوضى وعراك بالأيدي تحت قبة البرلمان (شاهد)

نشبت مشاجرة وعراك بالأيدي داخل البرلمان الأوغندي، أثناء مناقشة مشروع قانون عن القهوة.

وقالت وسائل إعلام أوغندية إن المشاجرة وقعت خلال مناقشة تعديل قانون مشروع القهوة الوطني، وأظهر مقطع مصوَّر أصوات صياح النائبات بعد أن تطورت المشاجرة والنقاشات إلى ضرب بالأيدي، مما أحدث حالة من الفوضى تحت قبة البرلمان.

.Coffee Bill: Following a scuffle involving MP Francis Zaake, Speaker Anita Among has suspended 12 MPs from parliamentary sittings. The suspended MPs are: Anthony Akol (Kilak North), Wakayima Musoke (Nansana Municipality), Aloysius Mukasa (Rubaga South), Charles Tebandeke (Bbaale… pic.twitter.com/t3gK29mLoe — ChimpReports (@ChimpReports) November 6, 2024

وفي أعقاب المشاجرة التي شارك فيها النائب فرانسيس زاكي، أوقفت رئيسة البرلمان أنيتا أمونج 12 نائبًا عن حضور الجلسات البرلمانية.

وذكرت رئيسة البرلمان أن الإيقاف يهدف إلى الحفاظ على النظام واللياقة.

وتقع أوغندا شرقي إفريقيا، ويحدها من الشمال جنوب السودان، ومن الشرق كينيا، ومن الجنوب تنزانيا ورواندا، ومن الغرب الكونغو الديمقراطية، وتبلغ مساحتها نحو 240 ألف كيلومتر مربع، وتُعَد القهوة من أهم منتجاتها الزراعية.