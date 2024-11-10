منوعات|أوغندا

القهوة تتسبب في فوضى وعراك بالأيدي تحت قبة البرلمان (شاهد)

صياح تطور إلى مشاجرة وضرب

عراك بالأيدي داخل البرلمان الأوغندي بسبب القهوة
10/11/2024

نشبت مشاجرة وعراك بالأيدي داخل البرلمان الأوغندي، أثناء مناقشة مشروع قانون حول القهوة.

وقالت وسائل إعلام أوغندية إن المشاجرة وقعت خلال مناقشة تعديل قانون مشروع القهوة الوطني وأظهر مقطع فيديو أصوات صياح النائبات بعد أن تطورت المشاجرة والنقاشات إلى ضرب بالأيدي مما أحدث حالة من الفوضى تحت قبة البرلمان.

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وفي أعقاب المشاجرة التي تورط فيها النائب فرانسيس زاكي، أوقفت رئيسة البرلمان أنيتا أمونج 12 نائبًا عن حضور الجلسات البرلمانية.

وذكرت رئيسة البرلمان أن الإيقاف يهدف إلى الحفاظ على النظام واللياقة في البرلمان.

وتقع أوغندا في شرق أفريقيا، ويحدها من الشمال جنوب السودان ومن الشرق كينيا ومن الجنوب تنزانيا ورواندا ومن الغرب الكونغو الديمقراطية، وتبلغ مساحتها نحو 240 ألف كيلومترًا مربعًا، وتعتبر القهوة من أهم منتجاتها الزراعية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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