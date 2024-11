القهوة تتسبب في فوضى وعراك بالأيدي تحت قبة البرلمان (شاهد)

نشبت مشاجرة وعراك بالأيدي داخل البرلمان الأوغندي، أثناء مناقشة مشروع قانون حول القهوة.

وقالت وسائل إعلام أوغندية إن المشاجرة وقعت خلال مناقشة تعديل قانون مشروع القهوة الوطني وأظهر مقطع فيديو أصوات صياح النائبات بعد أن تطورت المشاجرة والنقاشات إلى ضرب بالأيدي مما أحدث حالة من الفوضى تحت قبة البرلمان.

.Coffee Bill: Following a scuffle involving MP Francis Zaake, Speaker Anita Among has suspended 12 MPs from parliamentary sittings. The suspended MPs are: Anthony Akol (Kilak North), Wakayima Musoke (Nansana Municipality), Aloysius Mukasa (Rubaga South), Charles Tebandeke (Bbaale… pic.twitter.com/t3gK29mLoe

