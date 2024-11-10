شاهد: فتاة تنجو بأعجوبة بعد أن دهسها قطار

نجت فتاة بأعجوبة بعد أن اصطدم بها قطار ودهسها في العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت “كاميرا” مراقبة بمحطة قطار “سيرغيف بوساد”، لحظة عبور الفتاة دون أن تلتفت أو تلقي انتباهًا بقدوم القطار الذي قام بدهسها، وحسب المشاهد فإن الفتاة سقطت بين قضبان القطار.

بشكل لا يصدق.. فتاة تنجو من الموت بعد أن دهسها قطار كهربائي في #موسكو الفتاة كانت ترتدي سماعات الرأس ولم تنتبه لإشارة المرور الحمراء والإشارات الصوتية للقطار المقترب، بحسب وزارة السكك الحديدية التي أكدت أن الفتاة ظلت على قيد الحياة ولم تصب بأذى تقريبا.#الجزيرة_مباشر #روسيا pic.twitter.com/Vf2jlRf66b — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2024

وكانت الفتاة ترتدي سماعات رأس ولم تنتبه لإشارة المرور الحمراء والإشارات الصوتية التي تنذر بقدوم القطار.

وأكدت وزارة السكة الحديدية الروسية، أن الفتاة ظلت على قيد الحياة ولم تصب بأذى.