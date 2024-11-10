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شاهد: فتاة تنجو بأعجوبة بعد أن دهسها قطار

فتاة تنجو بعد أن دهسها قطار في موسكو
فتاة تنجو بعد أن دهسها قطار في موسكو (منصات التواصل)
10/11/2024

نجت فتاة بأعجوبة بعد أن اصطدم بها قطار ودهسها في العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت “كاميرا” مراقبة بمحطة قطار “سيرغيف بوساد”، لحظة عبور الفتاة دون أن تلتفت أو تلقي انتباهًا بقدوم القطار الذي قام بدهسها، وحسب المشاهد فإن الفتاة سقطت بين قضبان القطار.

وكانت الفتاة ترتدي سماعات رأس ولم تنتبه لإشارة المرور الحمراء والإشارات الصوتية التي تنذر بقدوم القطار.

وأكدت وزارة السكة الحديدية الروسية، أن الفتاة ظلت على قيد الحياة ولم تصب بأذى.

المصدر : الجزيرة مباشر

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