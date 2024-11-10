عراك في الجو يجبر طائرة عراقية على العودة إلى أرضها اضطراريا (شاهد)

كانت في طريقها إلى إسطنبول

شهدت طائرة عراقية متجهة إلى مدينة إسطنبول التركية عراكًا بالأيدي بين الركاب، مما اضطرها للعودة إلى نقطة الانطلاق. وحدثت الواقعة إثر نشوب خلاف بين الركاب، مما دفع طاقم الطائرة إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى مطار الإقلاع.

ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، فقد عادت الطائرة التابعة لشركة “فلاي بغداد” إلى مطار بغداد بعد إقلاعها اتجاه إسطنبول، بسبب واقعة اعتداء من راكب لبناني مخمور على مضيف الطيران.

بالفيديو.. عراك بالأيادي داخل احدى طائرات فلاي بغداد كانت متجهة إلى اسطنبول ما تسبب بعودتها اضطرارياً للعراق pic.twitter.com/2iGyTwOEEw — تايتل نيوز (@titlenewsiq) November 9, 2024

وكانت الطائرة قد غادرت محافظة بابل في طريقها إلى إسطنبول، لكنها اضطرت إلى العودة بعد أن اعتدى الراكب على المضيف بيده، وتم تسليم الراكب إلى أجهزة الأمن للتحقيق معه.