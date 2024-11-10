منوعات|العراق

عراك في الجو يجبر طائرة عراقية على العودة إلى أرضها اضطراريا (شاهد)

كانت في طريقها إلى إسطنبول

كانت الطائرة قد غادرت محافظة بابل في طريقها إلى إسطنبول (وسائل التواصل)
10/11/2024-|آخر تحديث: 10/11/202411:16 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت طائرة عراقية متجهة إلى مدينة إسطنبول التركية عراكًا بالأيدي بين الركاب، مما اضطرها للعودة إلى نقطة الانطلاق. وحدثت الواقعة إثر نشوب خلاف بين الركاب، مما دفع طاقم الطائرة إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى مطار الإقلاع.

ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، فقد عادت الطائرة التابعة لشركة “فلاي بغداد” إلى مطار بغداد بعد إقلاعها اتجاه إسطنبول، بسبب واقعة اعتداء من راكب لبناني مخمور على مضيف الطيران.

وكانت الطائرة قد غادرت محافظة بابل في طريقها إلى إسطنبول، لكنها اضطرت إلى العودة بعد أن اعتدى الراكب على المضيف بيده، وتم تسليم الراكب إلى أجهزة الأمن للتحقيق معه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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