هبوط اضطراري لطائرة بعد نشوب حريق بداخلها (فيديو)

اندلع حريق في عنبر الشحن بطائرة “بوينغ 737” تابعة لشركة طيران تابعة لمجموعة “توتال”، أثناء هبوطها اضطراريًا في مطار غواروليوس الدولي بمدينة ساو باولو البرازيلية، فجر أمس السبت.

وانتشرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر ألسنة اللهب وهي تتصاعد من الطائرة، بالإضافة إلى أضرار واضحة في هيكل الطائرة، وذلك بعد أن تدخل رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ووقع الحادث في الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث أعلنت طائرة الشحن حالة الطوارئ أثناء هبوطها على المدرج الرئيس للمطار، مما استدعى تدخل فرق الطوارئ والإطفاء والشرطة.

Algumas fotos do incidente do PS-TLB. Lembrando que o 737 pousou já com fogo na carga.

Esse avião havia chegado em Junho na Total, em Junho e é provável que não voe mais.

Agradeço a quem compartilhou comigo essas fotos (como a conta tá trancada, não sei se posso mencionar) pic.twitter.com/oI2Bwz8Hwc

— Eric Breno ✈️🇧🇷 (@EBaviation) November 9, 2024