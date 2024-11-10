منوعات|البرازيل

هبوط اضطراري لطائرة بعد نشوب حريق بداخلها (فيديو)

حريق في طائرة خلال هبوطها اضطرارياً في ساو باولو
10/11/2024

اندلع حريق في عنبر الشحن بطائرة “بوينغ 737” تابعة لشركة طيران تابعة لمجموعة “توتال”، أثناء هبوطها اضطراريًا في مطار غواروليوس الدولي بمدينة ساو باولو البرازيلية، فجر أمس السبت.

وانتشرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر ألسنة اللهب وهي تتصاعد من الطائرة، بالإضافة إلى أضرار واضحة في هيكل الطائرة، وذلك بعد أن تدخل رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.

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ووقع الحادث في الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث أعلنت طائرة الشحن حالة الطوارئ أثناء هبوطها على المدرج الرئيس للمطار، مما استدعى تدخل فرق الطوارئ والإطفاء والشرطة.

ولم تسجل أي إصابات بين طاقم الطائرة أو المسافرين، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بشكل كامل بحلول الساعة السابعة صباحًا.

تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل السلطات المختصة، لتحديد سبب اندلاع الحريق.

المصدر : الجزيرة مباشر

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