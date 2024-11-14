السيارة انحرفَت بشدة واقتحمت المقهى.. سائق يدهس مسنّة خطأً في مشهد مرعب (فيديو)

لقيت امرأة تركية مسنّة مصرعها بعد أن اصطدمت بها سيارة في منطقة كوساداسي بولاية أيدين.

وكشفت كاميرا مراقبة، لحظة رجوع سيارة إلى الخلف بشكل سريع، وانحرافها ودخولها أحد المقاهي، عندما كانت المسنّة على وشك دخول المقهى؛ مما أدى إلى الاصطدام بها.

Aydın Kuşadası’nda 84 yaşındaki sürücü, araba ile geriye giderken kafeye daldı.#EnfestMansur Serdar Ortaç #KirliTrio #HodriMeydan Mehmet Ali Erbil Mansur Başkan Tan Taşçı YılmazTunç BiziDuyun pic.twitter.com/Bec7lUlYwa — Jaws istihbarat (@Burj_Istanbul) November 11, 2024

وأظهرت المشاهد أيضًا إصابة آخرين جراء الواقعة، لكن وسائل إعلام تركية أكّدت مصرع امرأة واحدة.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن السيارة كان يقودها رجل مسنّ يبلغ من العمر 84 عامًا.