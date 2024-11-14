مصر.. مصرع وإصابة 35 بحادث تصادم مروّع على طريق “المطرية-بورسعيد” (فيديو)

شهد طريق المطرية-بورسعيد شمالي شرق مصر، مساء أمس الأربعاء، حادثًا مروّعًا، حيث وقع تصادم بين حافلة وسيارة نقل وأخرى للأجرة.

وأسفرت الواقعة، عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، غالبيتهم من النساء.

وكشفت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، موقع الحادثة، حيث لم تكن هنالك أي إضاءة على جانبي الطريق، وهو ما اعتبره ناشطون سببًا للحادث.

17 ضحيه حتي الأن..مصرع سائق الأتوبيس في حادث بطريق المطرية بورسعيد pic.twitter.com/O6RDbaYMb5 — omar elfatairy (@OElfatairy) November 13, 2024

وقررت محافظة الدقهلية رفع حالة الطوارئ القصوى في المستشفيات المحيطة بالواقعة، كما قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف التعويضات والمساعدات المقررة لأسر المتوفين، والمصابين حسب نسبة الإصابة، نتيجة الحادث.

وبحسب النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات لعام 2023 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفض معدل الوفيات جراء حوادث الطرق في مصر العام الماضي بواقع 24.5% مقارنة بعام 2022 إذ بلغ عدد القتلى 5861 شخصا مقابل 7762.

وذكرت النشرة، أن العاصمة المصرية القاهرة سجلت أعلى معدل وفيات في حوادث الطرق لعام 2023 في حين كانت محافظة شمال سيناء الأقل عددا.