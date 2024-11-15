“الهاكا” تقاطع جلسة البرلمان.. رقصة السكان الأصليين تحقق ملايين المشاهدات خلال ساعات (فيديو)

احتجاجا على تمرير أحد القوانين

أدى أعضاء حزب الماوري (الذي يمثل نواب السكان الأصليين في نيوزيلندا)، أمس الخميس، رقصة “الهاكا” في البرلمان، اعتراضًا على مشروع قانون مبادئ معاهدة وايتانجي الذي يعتبرونه “مهددا لحقوقهم وغير عادل”.

وأظهر مقطع فيديو نشره الحزب على منصة إكس النائبة هانا راوهيتي، وهي تمزّق نسخة من قانون المشروع ثم تبدأ رفقة بقية النواب المعارضين تأدية رقصة الهاكا “الثورية” الشهيرة الخاصة بالسكان الأصليين لنيوزيلندا.

Ka mate, ka mate, ka ora, ka ora! pic.twitter.com/ywsqhp5oDu — Te Pāti Māori (@Maori_Party) November 14, 2024

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن احتجاجات الماوري أفضت إلى قطع الجلسة وعرقلة تمرير مشروع قانون مبادئ المعاهدة.

وقد حقق مقطع الفيديو تداولًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.