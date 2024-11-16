أذهلتها آيتان.. ناشطة أمريكية تأثرت بثبات الفلسطينيين فبدأت رحلتها مع القرآن (فيديو)

تقول الناشطة الأمريكية هيلاري، عن تجربتها مع الإسلام، إنه “لا يوجد شيء بالصدفة في القرآن الكريم، ولا توجد عشوائية، كل شيء له معنى وهدف”.

وتابعت خلال مقطع مصوّر “شخص ما على تيك توك قال: اقرؤوا القرآن لمدة ساعة بدون أي مشتتات، وعندما فعلتُ ذلك، ظللت أقرأ حتى الساعة الثالثة فجرًا، وأنا لست شخصًا ليليًّا، فهذا أمر عظيم، ولم أستطع التوقف عن القراءة”.

آية من سورة البقرة

وأخذت هيلاري تقرأ قوله تعالى {وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ (155) ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ (156) أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ}، (سورة البقرة – الآيات 155، 156، 157).

وأضافت “بجانب كل الأشياء الرائعة التي قرأتها في القرآن، هذه الآيات جعلتني أفهم قليلًا كيف لهؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون للقصف ليل نهار، أن يتمتعون بكل هذا الإيمان”.

إيمان الفلسطينيين وثباتهم

تقول هيلاري إنها بدأت تقرأ القرآن، وأشارت إلى كتاب “القرآن المبين”، وهو النسخة المترجمة التي يُوصى بها كثيرًا، موضحة “أردت أن أقرأها وأرى كيف سيقودني قلبي، لقد كنت ملحدة لفترة طويلة، وأنا الآن 53 عامًا”.

وزادت “لقد تعرّفت لأول مرة على الإسلام في الجامعة، فقد درسته قليلًا في قسم دراسة الأديان، لكنني حِدتُ عنه لأنني كنت صغيرة وكنت لا أعلم، كنت أريد أن أتعلم أشياء كثيرة”.

“لقد كنت ملحدة لفترة طويلة”

ناشطة أمريكية بدأت رحلتها في تدبر القرآن عبر تيك توك.. فما القصة؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/jbPt1JuFpp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2024

واستطردت “لكن الآن أحاول التركيز على قلبي، وأركز على ما أشعر به، وأنا أقرأ القرآن وما هي الرسائل التي يوجهها لي، وقد لا تكون رسائل، أنا فقط أريد أن أكون منفتحة، وأقرأ بدون أي تصورات مسبقة”.

وأضافت “تعلمون أن من أكثر الأشياء، التي جذبت اهتمام الكثيرين على تيك توك، هو إيمان الفلسطينيين”.

“فإن مع العسر يسرًا”

تقول هيلاري “أمس كنت أقرأ سورة الشرح، وصادفت شيئًا مثيرًا للاهتمام، حول آية معينة في هذه السورة (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا). العسر في هذه الآية يحتوي على أداة التعريف (ال) العسر، استخدام أداة التعريف ينقل فكرة أن العسر حتمي، على الرغم من أنه حتمي ويُعد اختبارًا من الله لنا، إلا أن العسر مؤقت، ومحدد في الزمان والمكان”.

وختمت منبهرة “أما كلمة اليسر وهي “يسرًا” فلا تحتوي على أداة تعريف؛ مما يعني أنها عامة ودائمة”.

واعتنقت هيلاري الإسلام في يناير/كانون الثاني 2024، ثم خصّصت منصّتها للتعرف على الإسلام، وصممت موقعًا على الإنترنت للمسلمين وغير المسلمين، لتبادل المشاركات في تدبر القرآن.