مصر.. الأمن يتدخل بالقوة لفض وقفة غاضبة بعد حادث سير مروع (فيديو)

شارك المئات من أهالي مركز ومدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية شمالي مصر، السبت، في وقفة احتجاجية غاضبة على طريق رئيسي، شهد الأربعاء الماضي حادث تصادم أتوبيس مع 3 سيارات، وأسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 23 آخرين.

وبث مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوَّرة، توثق تجمهر ذوي الضحايا وعدد من أهالي المدينة لقطع طريق “المطرية- بورسعيد” الجديد.

واشتكى الأهالي من عدم الاستجابة لمطالبهم بمنع مرور سيارات النقل الثقيلة عبر الطريق، وتركيب أعمدة إنارة، وعمل مطبات صناعية، إضافة إلى إنشاء نقطة ارتكاز لتفادي تكرار الحوادث.

وأظهرت المشاهد المتداولة إطلاق قوات الأمن عبوات الغاز المسيل للدموع على الأهالي مما تسبب في حالات اختناق بينهم، بينما أظهرت اللقطات محاولة تفريقهم بعد مناوشات بين قيادات أمنية ومسؤولين والأهالي الغاضبين بسبب الحادث المروع.

وحسب المشاهد المتداولة للحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، فقد كان الطريق مظلمًا بشكل كبير لعدم وجود أعمدة إنارة، وهو ما يرجح كثيرون أنه سبب الحادث.