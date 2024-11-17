الذعر يسيطر على ركاب طائرة بسبب اضطرابات جوية عنيفة (فيديو)

أظهر مقطع مصوَّر إصابة ركاب طائرة بحالة من الذعر، بعد أن اهتزت بعنف خلال مرورها في منطقة اضطرابات جوية قوية فوق شمال المحيط الأطلسي.

ووثق المقطع صراخ الركاب وتناثر الأغراض على أرضية الطائرة.

واضطرت الطائرة التابعة لشركة طيران “ساس” الاسكندنافية إلى تحويل مسارها وعدم إكمال رحلتها، والهبوط في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، بعد إصابة عدد من الركاب إصابات خطرة.

ونقلت وسائل إعلام عن بيان للشركة أنه كان على متن الطائرة 254 راكبًا.

وتسببت الاضطرابات الجوية العنيفة في إلقاء ركاب من على مقاعدهم.

وكانت الطائرة في رحلة من العاصمة السويدية ستوكهولم إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، الخميس الماضي، عندما مرت بمنطقة الاضطرابات الجوية.