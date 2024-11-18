بطل الفنون القتالية الفرنسي “دومبي” يرتل القرآن بصوت شجي (فيديو)

نشر بطل الفنون القتالية المختلطة الفرنسي من أصل كاميروني “سيدريك دومبي”، أول أمس الجمعة، مقطعي فيديو عبر حسابه على منصة “إكس”، وهو يرتل القرآن الكريم بصوت شجيّ مع القارئ الشهير “فاتح سفرجيك”.

وأظهر الفيديو الأول، دومبي (32 عاما) وهو يقرأ آيات من سورة مريم، أمام قارئه المفضل سفرجيك.

فيما أظهر الآخر القارئ وهو يقرأ الآيات ليعلق عليهما الفرنسي بكلمات مؤثرة، قائلا “اليوم هو واحد من أسعد أيام حياتي، وللعلم عندما أسلمت منذ 4 سنوات كان أول قارئ للقرآن استمعت إليه هو فاتح، ووقعت في حب هذا الصوت الذي لا أزال أتعلم منه حفظ الآيات الجميلة حتى اليوم”.