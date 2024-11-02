في عيد “الهالوين”.. ناشطون حول العالم: إسرائيل هي المرعب الحقيقي الذي يخطف الأطفال في غزة (فيديو)

يأتي تصاعد عمليات الرعب التي يشهدها أطفال غزة، تزامنًا مع احتفال الملايين في الغرب بما يسمى عيد “الهالوين”، وقد استغل عدد من الناشطين هذه المناسبة للتذكير بأن أطفال غزة يعيشون الرعب الحقيقي يوميًا بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي أحد هذه “الفيديوهات” تقول ناشطة أوروبية “إسرائيل هي الرجل المرعب الحقيقي الذي يخطف الأطفال في غزة. في فلسطين في عيد الهالوين لن تكون هناك أبواب لطرقها ولا حلوى ولا زينة ولا ملابس تنكرية”.

ناشطون حول العالم يحيون هالووين #غزة.. “لن يستمتع أطفال #فلسطين إذا تصرفت إسرائيل على طريقتها الشريرة”#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/evBq1394jp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 1, 2024

وأضافت “في فلسطين يعرف الأطفال الرجل المخيف الذي يأتي متنكرًا يرتدي زيًا إسرائيليًا، ويأتي لإرهابهم. يعرف الأطفال أن الرعب قد تحقق وهم يرتجفون تحت بطانياتهم، يخافون من الصهيوني من رفح إلى خان يونس”.

وقالت: “عيد الهالوين هذا في الأرض المقدسة، لن يستمتع الأطفال إذا تصرفت إسرائيل على طريقتها الشريرة، ستتفكك حياتهم القصيرة. ستار الصمت هي الحيلة التي تقود البشرية إلى الهزيمة، أما الإبادة الجماعية التي يتجاهلونها، هي طعام الشيطان وحلاوته الشريرة”.