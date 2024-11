6 رصاصات في قلب الضحية.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلا اتصل بالطوارئ طلبا للمساعدة (فيديو)

تحقق شرطة لاس فيغاس في حادث إطلاق نار، قَتل فيه ضابط أمريكي رجلًا كان ضحية اقتحام منزل، واتصل برقم الطوارئ طلبًا للمساعدة.

حين وصل رجال الشرطة إلى المنزل وجدوا رجلًا يتصارع مع امرأة على سكين، فأطلق أحد الضباط النار على الرجل فقتله في مكان الحادث، ثم اكتشفت الشرطة لاحقًا أن الرجل الذي قُتل كان يعيش في المنزل، وكان يحاول التصدي للمرأة التي اقتحمت منزله.

تقول الشرطة إن براندون دورهام (43 عاما) اتصل برقم الطوارئ، وأبلغ عن وجود أشخاص يطلقون النار خارج منزله، ثم أخبر عامل الهاتف أن شخصًا دخل منزله من الأبواب الأمامية والخلفية، وأنه حبس نفسه في الحمام.

كما أخبر عامل الطوارئ أنه كان في المنزل مع ابنته (15 عامًا)، وفقًا للشرطة.

وقالت الشرطة إن الضباط فتحوا الباب بعد وصولهم إلى مكان الحادث، وعثروا داخل المنزل على دورهام والمشتبه فيها “أليخاندرا بودرو” يتصارعان على سكين، ووقع إطلاق نار من ضابط.

The family of the man shot and killed by a Las Vegas Metropolitan Police Department officer is demanding accountability in what they call an “unlawful murder.” https://t.co/CfaiAtJw3V

— KOLO8 (@KOLO8) November 18, 2024