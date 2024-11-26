مصر.. مقتل 3 وفقدان 13 جراء غرق مركب سياحي في البحر الأحمر

قال عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في مصر إنه تم انتشال 3 جثث صباح اليوم الثلاثاء من مركب سياحي غرق قبالة السواحل المطلة على البحر الأحمر، وإن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 13 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وغرق المركب السياحي “سي ستوري”، الذي كان يقل 45 شخصا، وهم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و14 فردا من طاقم المركب، الذي كان في رحلة غطس لعدة أيام في بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم.

وتعرض المركب لموجة عالية أدت إلى انقلابه، فغرق سريعا خلال 5 أو 7 دقائق. وذكرت محافظة البحر الأحمر في بيان أمس أن المفقودين 16 شخصا، هم 4 مصريين و12 أجنبيا.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء أنه لا يزال هناك 3 ألمان في عداد المفقودين، مضيفة أن السفارة الألمانية في مصر أرسلت فريقا خاصا لتقديم الدعم القنصلي للمتضررين في الموقع.

إنقاذ 28 شخصا

وكانت محافظة البحر الأحمر المصرية قد أعلنت أمس الاثنين إنقاذ 28 شخصا مصابين بجروح بسيطة لم يتطلب أي منها العلاج في المستشفى، وتم إسكان الناجين في فندق بمدينة مرسى علم، وتعمل السلطات مع سفارات وقنصليات لتقديم المساعدة والوثائق اللازمة لهم.

وقال المحافظ “جرى مراجعة الموقف الفني للمركب، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب”، وأضاف أن المركب مملوك لمصري، ويبلغ طوله 34 مترا.

وقالت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان إنها أغلقت حركة الملاحة البحرية في المنطقة ظهر الأحد عندما وصلت سرعة الرياح إلى 34 عقدة وارتفاع الموج إلى ما بين 3 و4 أمتار.

وهذا ثاني قارب يغرق في المنطقة نفسها هذا العام. ففي يونيو/حزيران، غرق قارب بعد أن تعرض لأضرار بالغة بسبب الأمواج العاتية، حسبما قالت وزارة البيئة آنذاك. ولم ترد أنباء عن حالات إصابة أو وفيات.

ويعد البحر الأحمر وجهة شهيرة للغوص نظرا لتوفر الشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية وهو مورد مهم لقطاع السياحة الحيوي في مصر.