أحد أبطال “زيزينيا” و”البخيل وأنا”.. تفاعل لافت مع رحيل الفنان المصري خالد جمال الدين

توفي الفنان خالد جمال الدين فجأة جراء ارتفاع حاد في ضغط الدم، وشُيّعت جنازته الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور محدود من الأهل والأصدقاء، في حين تصدر نبأ رحيله قائمة الأكثر بحثًا على غوغل في مصر.

وتميز الفنان المصري الراحل بأدواره في عدد من الأعمال التلفزيونية مثل “البخيل وأنا”، و”مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، و”شطرنج”، وكان من أشهر أعماله أدواره في مسلسلات “زيزينيا” و”أبو العلا 90″ و”البخيل وأنا”.

كما شارك جمال الدين في تأليف أعمال فنية، منها فيلم “اللبيس” الذي صدر عام 2001.

وعلى الرغم من ابتعاده عن الأضواء في السنوات الأخيرة، فإنه بقي في ذاكرة الجمهور بأدائه المميز وملامحه التي تركت أثرًا في المشاهدين.

وأعرب عدد من الفنانين عن حزنهم بسبب وفاة الفنان خالد جمال الدين، وكتب الفنان المصري محمد محسن “الله يرحمه كان طيب القلب وكنت بحبه جدًّا وبينا عشرة أيام كتير جميلة”.

الله يرحم الفنان خالد جمال الدين. كان طيب القلب وكنت بحبه جداً، وبيننا عِشرة أيام كتير جميلة أثناء عرض "ليلة من ألف ليلة" في المسرح القومي. البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/ueoiLz2Nqv — Mohamed Mohsen (@Mohsen) November 27, 2024

وعلقت الفنانة سيمون على وفاته قائلة “يا حول الله، خالد جمال الدين الله يرحمه”.

يا حول الله

خالد جمال الدين

الله يرحمه يارب 🙏

البقاء لله pic.twitter.com/1G291qAt1V — سيمون (@simonoulla) November 27, 2024

كما نعاه الفنان أيمن عزب “أنعى ببالغ الحزن الزميل خالد جمال الدين”.