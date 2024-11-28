منوعات|مصر

أحد أبطال “زيزينيا” و”البخيل وأنا”.. تفاعل لافت مع رحيل الفنان المصري خالد جمال الدين

فنان التسعينات الذي ترك بصمة في الدراما المصرية

الفنان المصري الراحل خالد جمال الدين في منتصف الصورة
الفنان المصري الراحل خالد جمال الدين في وسط الصورة من مسلسل زيزينيا (منصات التواصل)
28/11/2024-|آخر تحديث: 28/11/202412:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

توفي الفنان خالد جمال الدين فجأة جراء ارتفاع حاد في ضغط الدم، وشُيّعت جنازته الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور محدود من الأهل والأصدقاء، في حين تصدر نبأ رحيله قائمة الأكثر بحثًا على غوغل في مصر.

وتميز الفنان المصري الراحل بأدواره في عدد من الأعمال التلفزيونية مثل “البخيل وأنا”، و”مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، و”شطرنج”، وكان من أشهر أعماله أدواره في مسلسلات “زيزينيا” و”أبو العلا 90″ و”البخيل وأنا”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

كما شارك جمال الدين في تأليف أعمال فنية، منها فيلم “اللبيس” الذي صدر عام 2001.

وعلى الرغم من ابتعاده عن الأضواء في السنوات الأخيرة، فإنه بقي في ذاكرة الجمهور بأدائه المميز وملامحه التي تركت أثرًا في المشاهدين.

وأعرب عدد من الفنانين عن حزنهم بسبب وفاة الفنان خالد جمال الدين، وكتب الفنان المصري محمد محسن “الله يرحمه كان طيب القلب وكنت بحبه جدًّا وبينا عشرة أيام كتير جميلة”.

وعلقت الفنانة سيمون على وفاته قائلة “يا حول الله، خالد جمال الدين الله يرحمه”.

كما نعاه الفنان أيمن عزب “أنعى ببالغ الحزن الزميل خالد جمال الدين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية

إعلان